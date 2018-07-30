Son Dakika! Yeni Sistemin İlk MGK'sından ABD'ye Sert Tepki: Tehdit Dili Asla Kabul Edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan, yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi. Toplantı 5.5 saat sürdü.Toplantı sonrası yazılı açıklama yayınlandı.

FUAT OKTAY, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK TOPLANTIDA YER ALDI

Daha önceki toplantılara Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak toplantıda yer aldı. 30 Mayıs'taki son MGK'da Genelkurmay Başkanı olarak üniformasıyla yer alan Hulusi Akar ise, bu kez Milli Savunma Bakanı olarak toplantıdaki yerini aldı.

ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR İLK KEZ MGK'DA YER ALDI

Akar'ın halefi, Orgeneral Yaşar Güler daha önce Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katıldığı toplantıya bu kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katıldı. Son atamalardan sonra kara kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yer aldı.

"ABD'NİN TEHDİT DİLİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

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