Son Dakika | Besni polisi suçlulara göz açtırmıyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde suçlulara göz açtırmıyor.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak incelendi. Yapılan incelemelerde sigara paketi içerisinde 5 gram esrar maddesi ile araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 35 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken araçta bulunan T.G., S.E., S.S., ve S.G., isimli 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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