Son dakika! Besni'de kaçak kazı yapanlara suçüstü

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Akdurak köyünde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri kaçak kazı yapan Y.D., A.K., C.T. ve L.T. isimli şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken şahısların kazıda kullandıkları 1 adet dedektör, 1 adet kazma ve 1 adet manivelaya el konuldu.

Konu ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı