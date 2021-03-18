Son dakika! Besni'de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Besni'de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı

18.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:57
Son dakika! Besni'de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir depodan 170 kilo Antep fıstığı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir depodan 170 kilo Antep fıstığı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Karagüveç köyünde meydana geldi. Zülfigar A. ile Vakkas Y., kendilerine ait depoda bulunan 170 kilo Antep fıstığının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, parmak izi incelemesi ve bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin Ferdi T. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler şüpheliyi çaldığı fıstıkların da bulunduğu araçta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, çaldığı fıstıklar ise sahiplerine teslim edildi.


Son dakika! Besni'de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika! Besni'de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika! Besni'de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

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