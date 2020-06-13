Son dakika! Beşiktaş taraftarı Köyiçi'nde buluştu
Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı.
13.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:13
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı.
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Köyiçi'nde takip etmek için toplanan Beşiktaşlılar, maçtan önce meşale yakıp tezahüratlarda bulundular. - İSTANBUL
Kaynak: İHA