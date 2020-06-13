Son dakika! Beşiktaş taraftarı Köyiçi'nde buluştu Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar Köyiçi'nde toplandı. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Köyiçi'nde takip etmek için toplanan Beşiktaşlılar, maçtan önce meşale yakıp tezahüratlarda bulundular. - İSTANBUL

Kaynak: İHA