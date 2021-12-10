Son dakika... Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri için Kilis'te mevlit okutuldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Vodafone Stadı dışında, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan, 40'ı emniyet mensubu 47 kişi için Kilis'te mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından, Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ikindi namazı sonrası, patlamada şehit olan Kilisli polis Ali Osman Şahin ve diğer şehitler adına mevlit organize edildi.

Mevlidin ardından şehitlere dua edildi. Katılımcılara lokum ve gül suyu ikramında bulunuldu.

Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Müftü Vekili Recep Çarpar, polisler, bazı şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Beşiktaş Vodafone Stadı dışında, 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 242 kişi de yaralanmıştı.