Son dakika: BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS KAZASI; ŞOFÖR TUTUKLANDI

Edinilen son dakika haberine göre Baki T.'nin emniyetteki ifadesinde bir anlık daldığını, telefonunun şarjda olduğunu ona baktığını, duramamasının sebebinin de tünelin sıkışmaması olduğunu söylediği öğrenildi.

Baki T.'nin emniyetteki ifadesinde bir anlık daldığını, telefonunun şarjda olduğunu ona baktığını, duramamasının sebebinin de tünelin sıkışmaması olduğunu söylediği öğrenildi.

Haber Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL, (DHA)

BEŞİKTAŞ'ta telefonu ile ilgilenirken kaza yapan ve bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan çift katlı İETT otobüs şoförü Baki T., Taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklandı. Beşiktaş'ta dün sabah seyir halinde telefonu ile ilgilenirken bariyerlere çarparak Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.?nin de yaralanmasına neden olan çift katlı İETT otobüs şoförü Baki T., Beşiktaş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Baki T. çıkarıldığı mahkeme tarafından Taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Baki T.'nin emniyetteki ifadesinde bir anlık daldığını, telefonunun şarjda olduğunu ona baktığını, duramamasının sebebinin de tünelin sıkışmaması olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı