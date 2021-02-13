Son dakika haber | Beşiktaş'ta yattaki doğum günü partisine polis baskını

Edinilen son dakika gelişmesine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir yatta doğum günü partisi düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir yatta doğum günü partisi düzenledi. Partiye baskın yapan polis, 14 kişiye 45 bin 500 lira para cezası yazdı.

Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme açıklarında bir yatta yüksek sesle müzik dinlendiğini fark etti. Yata baskın düzenleyen ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yatta doğum günü partisi düzenlendiğini gördü. Sosyal mesafe ve maske kuralını da ihlal eden yattaki 14 kişiye toplam 45 bin 500 lira para cezası kesildi. Baskın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tekne sahibine de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı