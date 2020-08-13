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Son dakika... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferde acele etmek istemediklerini söyledi.

Son dakika... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hareketleniyor
13.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:30

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferde acele etmek istemediklerini söyledi.

Çebi, Feriköy Mezarlığı'nda Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü için yapılan törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kovidden dolayı normal bir süreç geçirmiyoruz. Temmuzda bitmiş bir ligimiz var, gidecek veya gelecek futbolcularla ilgili yeni yeni konuşmaya başladık." dedi.

"Acele bir şey yapmak istemiyoruz" diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik ve sportif açıdan en iyisini bulmaya, takımımıza katmaya çalışacağız. Sergen hoca da daha 7-8 futbolcu almamız gerektiğini beyan etti. Gideceklere göre yapılmış bir planlamadan bahsetti. Şimdi Ümraniye'ye giderek futbolcu arkadaşlarımızla görüşerek; yola devam etmesini uygun gördüklerimizle görmediklerimizle birer ön görüşme yapacağız. Böylece transfer politikamızı netleştireceğiz."

Mensah gündemde, Balotelli yok

İtalyan futbolcu Mario Balotelli ve Kayserisporlu oyuncu Bernard Mensah'ın gündemde olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Çebi, Mensah için olumlu ifadeler kullanırken; Balotelli'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın alternatifleri arasında bulunmadığını dile getirdi.

İki oyuncu konusunda Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri. Sadece ona kilitlenmiş değiliz, başka alternatif de var. Balotelli, Sergen hocamız şu an onu alternatif santrfor olarak düşünmüyor. Bunu kendisi bana ifade etti. Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür fikirlerini alır. Ama bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Popülizm yok"

Sergen Yalçın'ın planladığı şekilde hareket edeceklerini kaydeden Çebi, şunları söyledi:

"Hocamızın dizayn ettiği, tekniğine göre istediği futbolcuları takımımıza katmaya çalışacağız. Ama ekonomiden taviz vermeyeceğimi taraftarlara söylemek istiyorum. Çok güzel bir bağış gecesi oldu. Camiamız birbirine sarıldı. Enerji bulduğumuz bir gece oldu. Bir forma, iki forma için 200-500 lira verenlerin paralarını çarçur etmeyeceğimizi beyan etmek istiyorum. Popülizm yok. İhtiyacımıza, şampiyonluk hedeflerimize uygun, gelecekte de katkı yapacak futbolcuları bulup; takıma katmak istiyoruz. Çok acele etmeyi düşünmüyorum. Önümüzde uzun bir dönem var. En yanlış adımda 3-4 yıllık kontratlardan kurtalamadığımız birçok futbolcuyla yüz yüzeyiz. Bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Sık eleyeceğiz ince dokuyacağız."

Transfer komitesinin başında yönetici Erdal Torunoğulları'nın bulunduğunu hatırlatan Çebi, "Erdal beyin ön görüşmeleri devam ediyor. N'Skala hariç henüz altına imza atılmış bir transfer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Alanyasporlu Welinton ile anlaşmanın pazarlıklar nedeniyle mi uzadığı yönündeki soruyu Çebi, "Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Onlarla da pazarlık ediyorum, huyum kurusun böyle bir huyum var." diye cevapladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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