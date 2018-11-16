Beşiktaş'ta Pepe, Alacakları İçin TFF'ye Başvurdu

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Pepe, alacaklarının ödenmesi için TFF'ye başvurdu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'a paranın ödenmesi gerektiğini bildirdi ve Beşiktaş geçtiğimiz hafta Pepe'ya ödemenin büyük bir kısmını yaptı. Pepe'ye hala küçük bir miktar borç kaldığı belirtildi.

"PEPE, ALACAKLARI İÇİN BANA TALİMAT VERDİ"

Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, A Spor'a konuştu. Barlas, "Beşiktaş ve Pepe özelinde bir şey söyleyemem. Pepe alacakları için bana talimat verdi, başvuru yaptık. Alacakların tamamının alınıp alınmadığı hakkında bir şey söyleyemem şu an. Siz bir hizmet veriyorsunuz bir kulübe ve sözleşmeniz var, alacağınız var. Bu alacağı zamanında almak istersiniz. Üzerinden bayağı bir zaman geçince de hukuk yoluna başvurursunuz. Bu çok basit bir durum." dedi.