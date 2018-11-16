Beşiktaş'ta Pepe, Alacakları İçin TFF'ye Başvurdu
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.
Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Pepe, alacaklarının ödenmesi için TFF'ye başvurdu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'a paranın ödenmesi gerektiğini bildirdi ve Beşiktaş geçtiğimiz hafta Pepe'ya ödemenin büyük bir kısmını yaptı. Pepe'ye hala küçük bir miktar borç kaldığı belirtildi.
"PEPE, ALACAKLARI İÇİN BANA TALİMAT VERDİ"
Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, A Spor'a konuştu. Barlas, "Beşiktaş ve Pepe özelinde bir şey söyleyemem. Pepe alacakları için bana talimat verdi, başvuru yaptık. Alacakların tamamının alınıp alınmadığı hakkında bir şey söyleyemem şu an. Siz bir hizmet veriyorsunuz bir kulübe ve sözleşmeniz var, alacağınız var. Bu alacağı zamanında almak istersiniz. Üzerinden bayağı bir zaman geçince de hukuk yoluna başvurursunuz. Bu çok basit bir durum." dedi.
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PARANIZ YOKDU DANİYE ALDINIZ ? KENDİNİZİ REZİL EDİYORSUNUZ ? DÖNÜN ALT YAPIYA OYUNCU YETİŞTİRİN AMA OLMAZ MÜSADE ETMEZLER SAKALÇILAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sendemi brütüsCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam 3 kişililk oynuyor paraysını hakediyor ve ouresmayı portekizli olarak fotorafa koymuşunuz böyle fotoyu haber yapan bjkye düşmanlık yapıyor hainlik yapıyor pepeyi portekizli olmayan biriylede fotosunu gösterebilirdiniz tekde gösterebilirsiniz amaç ouresmamı acaba dedirtmekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne kadar pislik icinde oldugunu simdi her kez görüyor birde cok buyuk bir klup oldugunu söylüyorlarnerde sikeciler devletini kandiriyorlar vergi vermemek icin devletime sesleniyorum arastirinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Başkaaaaaannnn, demedi deme.... Baattııkkk dibine kadaaarrrCevap Yaz 2 Yayından Kaldır