BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU; O AN ARAÇ KAMERASINDA
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BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU; O AN ARAÇ KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, otomobile çarptı.

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, otomobile çarptı. Çarpılan otomobil geri geri giderek arkasındaki otomobili vurdu. Kaza anları araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Şakir Kesebir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, o anda caddede seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil, geri geri giderek yolda ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü hafif şekilde kolundan yaralandı. Yaşananlar ise kazaya karışan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU; O AN ARAÇ KAMERASINDA
BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU; O AN ARAÇ KAMERASINDA
BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU; O AN ARAÇ KAMERASINDA
BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU; O AN ARAÇ KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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