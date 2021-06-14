BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
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BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM Beşiktaş'ta Ağız ve Diş Polikliniği olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısından yangın çıktı.

Kamera:  Özgür EREN-Hasan YILDIRIM

Beşiktaş'ta Ağız ve Diş Polikliniği olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.Beşiktaş, Levent Mahallesi Levent Caddesi'nde ağız ve diş polikliniği olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu'nun sahibi olduğu polikliniğin çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri çatıdan çıkan dumanlara müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
BEŞİKTAŞ'TA DİŞÇİ OLARAK KULLANILAN BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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