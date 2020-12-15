Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

15.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:16
Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler: Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımda forma giyen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımda forma giyen bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak Türkiye Kupası maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtilerek, "Uygulanan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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