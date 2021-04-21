Son dakika haberi | Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti (2)
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Son dakika haberi | Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti (2)

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu da yaralandı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe istikametine seyir halindeki 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, Barbaros Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı, otobüsün içine giren bariyer, çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Kazada, bir gazetenin mutfak bölümünde çalışan Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan bir yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi tamamlanırken, Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı.

Bu arada bir görgü tanığı, otobüsün hızlı ilerlediğini ileri sürdü.

Otobüs olay yerinden kaldırılırken, bölgede kontrollü sağlanan trafik normale döndü.

Son dakika haberi | Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi | Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi | Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi | Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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