Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada
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Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada

14.10.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:37
Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada

BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. tutuklandı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş'ta dün meydana gelen ve avukat İbrahim S.'nin "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasıyla sonuçlanan yaralama olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, grubun aralarında bir süre tartıştıkları, ardından birinin silahını çıkararak ateş ettiği görülüyor. 


- İstanbul
Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada
Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada
Beşiktaş'ta avukatın işadamının şoförünü silahla yaralama anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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