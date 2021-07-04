Son dakika! Beşiktaş polisinden "çığırtkan" denetimi
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Son dakika! Beşiktaş polisinden "çığırtkan" denetimi

Son dakika! Beşiktaş polisinden 'çığırtkan' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahvaltıcılar Sokağı'nda çığırtkan denetimi gerçekleştirdi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahvaltıcılar Sokağı'nda çığırtkan denetimi gerçekleştirdi. Bağırarak müşteri çekmeye çalıştığı tespit edilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Korona virüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı. Uzun süren kısıtlamanın kaldırıldığı ilk pazar gününde vatandaşlar sokaklara akın etti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamasız ilk pazar gününde Beşiktaş'taki Kahvaltıcılar Sokağı'nda çığırtkanlara yönelik denetim düzenledi. Kahvaltıcıların önünde durup bağırarak müşteri çekmeye çalışan ve vatandaşlara rahatsızlık verenlere yönelik düzenlenen denetimlerde, çığırtkanlık yaptığı tespit edilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı. Öte yandan ekipler, sokaktaki vatandaşlara da sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Son dakika! Beşiktaş polisinden 'çığırtkan' denetimi
Son dakika! Beşiktaş polisinden 'çığırtkan' denetimi
Son dakika! Beşiktaş polisinden 'çığırtkan' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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