Beşiktaş, Partizan'ı Eleyerek Avrupa Liginde Gruplara Yükseldi

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Beşiktaş, 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında Vodafone Park'ta Partizan'ı 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

PEPE PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Beşiktaş Portekizli yıldızları Quaresma ve Pepe'nin işbirliğiyle golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta Quaresma'nın ortasına iyi yükselen Pepe golünü attı ve 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

OĞUZHAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Beşiktaş 45'te Oğuzhan Özyakup'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Cyle Larin ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup, penaltı noktasının hafif sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PEPE SONUCU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında bir kez daha Quaresma - Pepe ikilisi sahnedeydi. Serbest vuruşta Quaresma'nın ortasına bir kez daha kafa vuruşuyle Pepe topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 3-0'lık skoru yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında, Vodafone Park'ta Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı. Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde 1. torbadan girecek.