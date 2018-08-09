Son Dakika! Beşiktaş, Ospina ile Anlaşmaya Vardı

Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş'ın David Ospina ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

SKY Sports'un haberine göre Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina'nın kendisi ile anlaştı.

ARSENAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.

Beşiktaş'ın Arsenal ile de anlaşması halinde transferin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.