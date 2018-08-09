Son Dakika! Beşiktaş, Ospina ile Anlaşmaya Vardı
Son dakika! Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile anlaşmaya vardı.
Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş'ın David Ospina ile her konuda anlaştığı iddia edildi.
SKY Sports'un haberine göre Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina'nın kendisi ile anlaştı.
ARSENAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.
Beşiktaş'ın Arsenal ile de anlaşması halinde transferin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
YORUMLAR (2)
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Hakkatten salla. Vida gidiyo . negredo gidiyo. Ospina geliyo .götze geliyo. Gomez geliyo. At yalanı seveyim inananıCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Sallayan sallayana bakalım hangisi tutacak her gün birileriyle anlaşıyorlar hergun birileri gidiyor teklifler geliyor ama daha öyle bisi yok hayırlısı bakalımCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır