Beşiktaş, Liverpool'dan Loris Karius'u Transfer Ettiğini Duyurdu

Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle satan siyah-beyazlılar kalecisini Premier Ligden buldu. Kara Kartal, Liverpool'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

TRANSFER TWİTTER ÜZERİNDEN DUYURULDU

Beşiktaş, dün Twitter kapak fotoğrafını "Come to Beşiktaş Loris Karius" yapmış ve taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Kara Kartal transferi de yine Twitter üzerinden duyurdu.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞTIĞI KARIUS VİDEOSUNU SİLİP TÜRKÇE OLARAK YENİDEN YAYINLADI

Beşiktaş, İngilizce yayınlanan Karius videosunu saniyeler içinde tüm sosyal medya hesaplarından silip Türkçe olarak yeniden yayınladı.

LİVERPOOL, KARIUS'A BAŞARILAR DİLEDİ

İngiliz devi Liverpool, 2 yıl Beşiktaş'a kiraladığı Loris Karius'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.