Son Dakika! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligindeki Rakibi Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn Oldu
Son dakika! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, 0-0 biten maçın rövanşında deplasmanda OFK Titograd'ı 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
B36 Torshavn, 0-0 biten maçında rövanşında deplasmanda OFK Titograd'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
İLK MAÇ 26 TEMMUZ'DA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos'ta oynanacak.