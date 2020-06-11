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Son Dakika: Beşiktaş'ın hedefi kalan maçlarda maksimum puan toplamak

Gelen son dakika haberine göre Kalede Utku Yuvakuran bir adım öndeSarı kart sınırında 6 futbolcu varSeyircisiz maçta sınırlı sayıda protokol ve basın mensubu olacakAli DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'e, sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla dönüyor.

Son Dakika: Beşiktaş'ın hedefi kalan maçlarda maksimum puan toplamak
11.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:38

Kalede Utku Yuvakuran bir adım önde

Sarı kart sınırında 6 futbolcu var

Seyircisiz maçta sınırlı sayıda protokol ve basın mensubu olacakAli DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'e, sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla dönüyor.Cumartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yaparken, dördüncü hakem Onur Özütoprak olacak.Siyah beyazlılar, Süper Lig'e ara verilmeden önce son maçını deplasmanda Galatasaray ile oynamış ve 0-0 biten karşılaşmanın ardından 44 puanla 5'inci sırada yer almıştı. Şampiyonluk ihtimali rakiplerine göre daha zayıf olan Beşiktaş, kalan 8 haftada maksimum puan toplayarak en azından ilk 3'te yer almak amacında.KALEDE UTKU YUVAKURAN BİR ADIM ÖNDESiyah beyazlılar, Antalyaspor maçına eksik bir kadro ile hazırlanıyor.Galatasaray maçında sarı kart gördüğü için cezalı olan Burak Yılmaz'la beraber, sakatlığı tam olarak geçmeyen N'Koudou'nun karşılaşmaya yetişmesi oldukça zor. Bu futbolcuların yerine oynayacak isimler merak edildiği kadar, kalede kimin oynayacağı da en çok sorulan sorulardan birisi. Loris Karius'un sözleşmesini feshederek ayrılmasından sonra tüm gözler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun üzerine çevrilmiş durumda. Antrenmanlarda hem bireysel hem de kaleci antrenörleri vasıtasıyla Utku ve Ersin'le özel ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın, kararını yarın yapılacak antrenmandan sonra verecek. Ancak, Beşiktaş'ta oynadığı maç sayısı ile Ersin'den biraz daha tecrübeli olan Utku, kaleye en yakın aday durumunda. Siyah beyazlılarda 4'üncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki eldiven, toplamda 9 maçta görev aldı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Burak ve N'Koudou'nun yerlerine oynatması beklenen isimlerin ise Boateng, Diaby ve Umut Nayir'den ikisinin olması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, Burak'ın yerine Boateng veya Umut'u; N'Koudou'nun yerine ise Diaby'nin yanı sıra sol arkada genç Rıdvan, önde de Caner seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel onbiri Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Boyd), Ljajic, Caner, Umut (Boateng) şeklinde.SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU VARBeşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Lens, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd 3 sarı kart ile ceza sınırında. Bu futbolcular maçta oynamaları ve kart görmeleri durumunda 28'inci haftada deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında sahada olamayacak.SEYİRCİSİZ MAÇTA SINIRLI SAYIDA PROTOKOL VE BASIN MENSUBU OLACAKBeşiktaş-Antalyaspor maçında TFF'nin belirlediği pandemi talimatları geçerli olacak. Seyircisiz oynanacak diğer tüm karşılaşmalarda olduğu gibi Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında da protokol tribünü ve basın tribününde de belirli sayıda kişi yer alabilecek. Müsabakada 10 muhabir, 12 de foto muhabiri görev yaparken, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma planı olacak.

Aynı uygulama Protokol Tribünü için de geçerli olacak ve protokol tribününde; ev sahibi ekipten 15, misafir takımdan ise 10 kişi yer alabilecek. Kulüplerin haricinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve yöneticileri, TFF Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, İl Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü protokol görevlisi tribündeki yerini alabilecek.


Kaynak: DHA

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