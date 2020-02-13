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(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..

(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçlarında da kural hatası olmadığına karar verildi.

13.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:24
(son dakika) Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..

 (son dakika) 'ın Göztepe maçında kural hatası olduğuna dair itirazı reddedildi !..

- FK ve İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçlarında da kural hatası olmadığına karar verildi

 


Kaynak: DHA
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