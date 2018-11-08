Beşiktaş, Genk ile Deplasmanda 1-1 Berabere Kaldı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Genk'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Belçika takımı KRC Genk ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi. Luminus Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ı öne geçiren golü 16. dakikada Ricardo Quaresma attı. Genk'in golünü ise 87. dakikada Sander Berge kaydetti.
BEŞİKTAŞ PUANINI 4'E ÇIKARDI
Bu sonucun ardından temsilcimiz Beşiktaş puanını 4'e, Genk ise 7'ye yükseltti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligindeki bir sonraki maçını 29 Kasım günü Sarpsborg ile deplasmanda oynayacak. Genk ise aynı gün Malmö'nün konuğu olacak.
YORUMLAR (12)
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AVRUPADAKİ GURURUMUZ FENERBAHÇECevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tiyatrocu şenpl...sahte dikiş operasyonu yapsaydın...maç tatil olur hükmen galip gelirdniz..:)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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beşiktaş iyi oynadığı maçı berabere bitirdi buldun mu atacaksın kaybedebilirdi de :) neyse GALATASARAY da geldiği zaman uefa bi daha TÜRKİYE ye gelme olasılığı daha da artar inşallah beşiktaş Galatasaray final oynar ;)Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırKENAN: RÜYALARDA BULUŞURSUNUZ3 2 Yayından Kaldır
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Yazık oldu bu maçı almalıydikCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır