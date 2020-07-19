Son dakika! Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Vedat Muriqi kırmızı kart gördü!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 25. dakikasında Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
19.07.2020 22:10 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:17
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 25. dakikasında Fenerbahçe'den Vedat Muriqi kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Hakem Halil Umut Meler, önce Muriqi'nin Vida'ya yaptığı faule sarı kart verirken ardından VAR'a gitti. VAR'dan pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, ardından kırmızı kartını çıkarttı.
Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin son hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta yer alamayacak.
Kaynak: Hürriyet