Son dakika... Beşiktaş Aygazlı hentbolcu Burak Turan ameliyat edildi
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Son dakika... Beşiktaş Aygazlı hentbolcu Burak Turan ameliyat edildi

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Son dakika... Beşiktaş Aygazlı hentbolcu Burak Turan ameliyat edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın oyuncusu Burak Turan, parmak kırığı nedeniyle operasyon geçirdi.

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Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın oyuncusu Burak Turan, parmak kırığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol el beşinci parmağı kırılan 33 yaşındaki kaleci, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Doç. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyat edildi.

Açıklamada, "Hentbolcumuz Burak Turan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Öte yandan, siyah-beyazlı hentbol takımının sol oyun kurucusu Genco İlanç'ın sol ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması ve kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Genco, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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