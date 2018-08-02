Son Dakika! Beşiktaş Avrupa Liginde B36 Torshavn'ı 6-0 Mağlup Etti

Beşiktaş - B36 Torshavn mücadelesi... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ön eleme rövanş karşılaşmasında B36 Torshavn ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ BOL GOLLÜ GALİBİYET

İlk maçı deplasmanda 2-0'lık skorla kazanan Siyah - Beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden de 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Larin (3), Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love (p) kaydetti.

BİR SONRAKİ TURDA RAKİP LASK LİNZ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda B36 Torshavn ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, bir sonraki turda Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA OYNANACAK

Norveç temsilcisi Lillestrom ile eşleşen ve sahasındaki ilk maçı 4-0 kazanıp, deplasmanda da 2-1 galip gelerek turu geçen Avusturya ekibi, bir sonraki turda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bir sonraki turda ilk maç 9 Ağustos'ta İstanbul'da, ikinci maç ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ 74 GÜN SONRA TARAFTARININ KARŞISINA ÇIKTI

B35 Torshavn mücadelesiyle bu sezon ilk iç saha maçında boy gösteren Beşiktaş, 74 gün sonra taraftarıyla buluştu.

Sivasspor'la 19 Mayıs'ta oynadığı lig maçıyla sezonu tamamlayan Beşiktaş, bu maçın ardından tam 74 gün sonra taraftarıyla buluştu. Yeni sezonun iç sahadaki ilk resmi mücadelesine Avrupa Ligi arenasında çıkan siyah-beyazlılar, taraftarıyla da bir araya geldi. 20 binin üzerinde taraftar, yeni sezonun ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.