Son Dakika | Beşiktaş'a transferi gündemde olan Mensah, İstanbul'a geldi
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a transferi gündemde olan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, İstanbul'a geldi.
16.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:24
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, İstanbul'a geldi.
Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübünün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti.
İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla gelen 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulübe transferinin, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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Kaynak: AA