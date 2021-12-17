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Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,61 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 6,21 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 5,99 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,61 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 6,21 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 5,99 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1110366,61
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0310756,21
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0177115,99
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,2307605,77
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0456705,70
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1673245,69
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1495435,62
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2501495,62
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0987465,61
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2841285,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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