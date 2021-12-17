Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,61 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 6,21 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 5,99 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: