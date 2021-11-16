En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 4,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,23 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 4,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,23 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0832796,07
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0410614,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1264004,23
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0438253,87
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0710313,78
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1870983,48
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1119363,47
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2124963,45
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0523233,39
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0124153,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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