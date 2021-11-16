En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 4,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,23 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 4,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 4,23 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,083279
|6,07
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,041061
|4,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,126400
|4,23
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,043825
|3,87
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,071031
|3,78
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,187098
|3,48
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,111936
|3,47
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,212496
|3,45
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,052323
|3,39
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,012415
|3,38
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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