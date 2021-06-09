En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF", "AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0359350,50
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0215930,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2128810,37
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0605940,37
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0568780,37
NN Hay. Em. Altın EYF0,0342100,37
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0550510,36
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1188830,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1544200,36
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0183240,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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