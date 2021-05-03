Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0148790,78MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,014879 0,78 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,056562 0,78 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097011 0,74 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,069601 0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,099857 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010194 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010364 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023058 0,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019240 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010421 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098145 0,73 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,118222 0,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,141607 0,27 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,162023 0,26 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,183525 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039858 0,69 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,079770 0,59 VEM Birinci Değişken EYF 0,049991 0,50 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036541 0,43 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015563 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031368 0,75 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021388 0,38 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032376 0,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020987 0,34 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018840 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050324 0,61 VEM Altın Katılım EYF 0,052275 0,61 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016338 0,60 ZEM Altın Katılım EYF 0,050035 0,60 HEM Altın Katılım EYF 0,030841 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,079319 0,15 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029869 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,068307 0,14 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033083 0,14 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,075873 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara