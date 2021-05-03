Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0148790,78MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0148790,78
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0565620,78
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0970110,74
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0696010,73
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0998570,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0101940,25
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0103640,20
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0230580,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0192400,19
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104210,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0981450,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1182220,33
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1416070,27
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1620230,26
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1835250,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0398580,69
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0797700,59
VEM Birinci Değişken EYF0,0499910,50
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0365410,43
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0155630,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0313680,75
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0213880,38
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0323760,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0209870,34
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0188400,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0503240,61
VEM Altın Katılım EYF0,0522750,61
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0163380,60
ZEM Altın Katılım EYF0,0500350,60
HEM Altın Katılım EYF0,0308410,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0793190,15
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0298690,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0683070,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0330830,14
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0758730,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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