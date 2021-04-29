Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0667950,36
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0519250,30
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0155050,19
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0601430,16
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0222720,15
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0204000,09
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0239140,06
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0353230,06
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260370,06
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0506200,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Hulusi Akar Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:14:26. #1.16#

title