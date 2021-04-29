Son dakika haberi! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066795 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051925 0,30 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015505 0,19 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,060143 0,16 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022272 0,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020400 0,09 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023914 0,06 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,035323 0,06 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026037 0,06 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050620 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara