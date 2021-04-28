Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,72 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,72 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1711931,75
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1320591,72
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0795491,72
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0280021,69
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0275991,66
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0396881,63
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0347651,61
ZEM Hisse Senedi EYF0,0265881,60
VEM Hisse Senedi EYF0,1000771,59
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1671091,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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