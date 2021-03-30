En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,73 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,73 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1914451,76
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1066701,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1383451,71
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1194711,59
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0267191,55
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0576981,53
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1224791,52
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0306101,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0477081,45
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0540081,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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