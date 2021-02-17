Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

17.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:35
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461660,10Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0314090,08Garanti Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461660,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0314090,08
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0431500,07
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0209970,07
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0746230,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0525090,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0136640,89
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0223160,10
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,0169740,09
HEM Temkinli Değişken EYF0,0171020,06
VEM Temkinli Değişken EYF0,0306540,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0134490,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0715450,07
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0288630,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0726390,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0261320,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0724330,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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