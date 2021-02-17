Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461660,10Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0314090,08Garanti Em.