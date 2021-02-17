Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
17.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:35
Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461660,10Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0314090,08Garanti Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046166
|0,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031409
|0,08
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043150
|0,07
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020997
|0,07
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,074623
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052509
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013664
|0,89
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022316
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016974
|0,09
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,017102
|0,06
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,030654
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013449
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071545
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028863
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072639
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026132
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072433
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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