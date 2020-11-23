Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

23.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:32
Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0754711,49
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0460491,22
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0226781,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0144131,09
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0929441,03
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0926751,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1087671,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0466651,00
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0491900,90
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0312480,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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