Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054837 0,39
Garanti Em. Hay. Değ.
18.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:37
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054837
|0,39
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070775
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061351
|0,33
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,066693
|0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013091
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016212
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018357
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037907
|0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,042436
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026268
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076600
|0,44
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,067344
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018084
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014570
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020335
|0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,030115
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,020535
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027597
|0,51
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020585
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047048
|0,29
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029647
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033055
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064687
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024723
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068767
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062682
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022551
|0,02
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Kaynak: AA
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