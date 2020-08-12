Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080069 1,00
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.
12.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:07
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080069
|1,00
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085227
|0,99
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,082859
|0,94
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107295
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121694
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018132
|1,23
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015713
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056774
|4,36
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024483
|3,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020035
|3,47
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021215
|3,04
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020475
|3,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,022185
|1,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067994
|1,72
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,063019
|1,69
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021626
|1,65
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,044026
|1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044355
|2,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031120
|2,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028639
|2,18
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019872
|2,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025283
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062090
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067924
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024502
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069495
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022344
|0,01
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Kaynak: AA