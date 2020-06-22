Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084677 0,10 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084677 0,10 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080177 0,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078046 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117978 0,08 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024897 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017667 0,35 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015377 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,078863 1,51 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038070 1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079016 1,50 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025621 1,46 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061175 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019600 2,90 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,032519 0,97 Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022914 0,84 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,022159 0,77 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013531 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013579 0,24 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020456 0,22 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019015 0,17 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012729 0,17 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025040 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025927 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064064 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029725 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024249 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068148 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA