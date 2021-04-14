Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,86 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,86 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,066597-1,02
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028426-0,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,064458-0,73
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,015870-0,63
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047599-0,62
NN Hay. Em. Altın EYF0,029540-0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,049130-0,62
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,052419-0,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047597-0,61
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046541-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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