Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren BES fonları

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,86 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,86 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,73 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066597 -1,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028426 -0,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064458 -0,73 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015870 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047599 -0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029540 -0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049130 -0,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052419 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047597 -0,61 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046541 -0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara