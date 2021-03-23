En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

En fazla kazandıran BES fonları

23.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:08
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 8,57 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 8,57 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0476979,81
NN Hay. Em. Altın EYF0,0286118,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0461138,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0475828,51
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0461068,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0450808,49
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0507548,47
VEM Altın Katılım EYF0,0490148,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0471688,31
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0431718,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:13:44. #1.14#
title