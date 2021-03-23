En fazla kazandıran BES fonları
23.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:08
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 8,57 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 8,57 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,047697
|9,81
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028611
|8,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046113
|8,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047582
|8,51
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046106
|8,50
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045080
|8,49
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050754
|8,47
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049014
|8,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047168
|8,31
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043171
|8,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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