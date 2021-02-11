En fazla kazandıran BES fonları
11.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:24
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,49 ile "NN Hay. Em. Din.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,49 ile "NN Hay. Em. Din. Değ. EYF", yüzde 0,39 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048866
|0,49
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,162344
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,121290
|0,39
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017126
|0,36
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028326
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035128
|0,36
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040759
|0,36
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020586
|0,34
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,174830
|0,33
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041509
|0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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