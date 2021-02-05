Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları
05.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:01
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,39 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,39 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020614
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034821
|0,55
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041106
|0,39
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,173165
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109149
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108610
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061812
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057289
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020424
|0,27
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF
|0,098800
|0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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