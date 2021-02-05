Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

05.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:01
Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,39 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,39 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0206140,61
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0348210,55
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0411060,39
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1731650,38
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1091490,34
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1086100,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0618120,33
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0572890,29
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0204240,27
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF0,0988000,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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