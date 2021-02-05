Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,39 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.