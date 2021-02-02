BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
02.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258750,13Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0499730,11Allianz Yaşam ve Em. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025875
|0,13
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049973
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037548
|0,11
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079439
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082284
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018242
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021820
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055530
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,059947
|1,63
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,043571
|1,54
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,105891
|1,37
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035622
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087764
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,031884
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027137
|0,72
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,047407
|0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,089128
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027420
|0,51
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039445
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013442
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046582
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020203
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028670
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,076161
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071071
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024997
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,068522
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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