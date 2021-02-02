BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

02.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258750,13Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0499730,11Allianz Yaşam ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258750,13
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0499730,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0375480,11
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0794390,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0822840,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0182420,40
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218200,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0555302,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0599471,63
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0435711,54
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1058911,37
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0356221,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0877640,96
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0318840,81
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0271370,72
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0474070,72
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0891280,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274200,51
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0394450,50
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0134420,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0465820,46
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0202030,39
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0286700,06
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0761610,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0710710,05
HEM Para Piyasası EYF0,0249970,05
VEM Para Piyasası EYF0,0685220,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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