BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

27.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0497910,50Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0497910,50
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137790,23
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0940700,23
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1384040,23
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1212110,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184600,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0445090,49
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0266230,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0331010,50
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0742650,24
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1138350,20
HEM Katılım Katkı EYF0,0263420,18
ZEM Katılım Katkı EYF0,0261840,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0678470,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0478540,41
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0229700,32
VEM Katılım Standart EYF0,0327090,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0235460,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0285940,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0258860,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0719650,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0677450,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0708910,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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