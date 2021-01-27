BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
27.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:28
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0497910,50Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049791
|0,50
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013779
|0,23
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,094070
|0,23
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138404
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121211
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018460
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044509
|0,49
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026623
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033101
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074265
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,113835
|0,20
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,026342
|0,18
|ZEM Katılım Katkı EYF
|0,026184
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067847
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047854
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022970
|0,32
|VEM Katılım Standart EYF
|0,032709
|0,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023546
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028594
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025886
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071965
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067745
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070891
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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