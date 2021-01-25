En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,58 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl) EYF" ve yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.