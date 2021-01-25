En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

25.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:38
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,58 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl) EYF" ve yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,58 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl) EYF" ve yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0330240,60
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0521330,58
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0336210,54
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0575800,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0295310,44
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0932750,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0968360,38
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0994750,32
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1070490,25
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0326020,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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