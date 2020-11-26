Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:55
Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020959-0,17Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051803-0,14Cigna Finans Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020959-0,17
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051803-0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030815-0,14
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,082690-0,14
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,070259-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020289-0,36
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020152-0,31
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020876-0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020768-0,28
HEM Katkı EYF0,019404-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,049998-0,48
NN Hay. Em. Altın EYF0,030060-0,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047930-0,32
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045545-0,28
VEM Altın Katılım EYF0,051671-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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