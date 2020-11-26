Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020959-0,17Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051803-0,14Cigna Finans Em.