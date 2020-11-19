Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100063-0,21Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,073469-0,10AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.