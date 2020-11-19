Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:03
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100063-0,21Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,073469-0,10AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100063-0,21
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,073469-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,056834-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,042549-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014502-0,59
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032264-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073980-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028671-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050391-0,66
HEM Altın Katılım EYF0,030695-0,63
VEM Altın Katılım EYF0,052211-0,63
ZEM Altın Katılım EYF0,050119-0,63
NN Hay. Em. Altın EYF0,030394-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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