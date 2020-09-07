Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019934 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.
07.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019934
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012956
|-0,11
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048475
|-0,07
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070616
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,070218
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043422
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030808
|-1,92
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,162237
|-1,82
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,090231
|-1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,113602
|-1,76
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,011251
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028823
|-1,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025844
|-0,98
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024268
|-0,94
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012986
|-0,94
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025466
|-0,72
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Kaynak: AA