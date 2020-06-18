Son Dakika: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075917 -0,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
18.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:03
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075917
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079330
|-0,36
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063488
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015275
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037529
|-0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024896
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020114
|-0,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,123808
|-0,23
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029111
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,022576
|-0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,077517
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021801
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,063651
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068121
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020449
|-0,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024426
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012511
|-0,38
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024604
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,039124
|-0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039548
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040915
|-0,37
Kaynak: AA